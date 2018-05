City slog poäng- och målrekord i Premier League genom ny seger

105 mål. Så många har Manchester City pangat in under Premier League-säsongen - flest någonsin sedan ligan drog igång i början av 1990-talet. De tre målen man gjorde i kväll mot Brighton and Hove gjorde att man passerade Chelseas tidigare rekordnotering från säsongen 2009/10 på 103 mål.

De två målen gav seger med 3-1 - vilket gjorde att man även slog Premier League-rekord i antalet poäng för en Premier League-säsong då man nu är uppe i 97 poäng, och dessutom har en omgång kvar att spela. Det tidigare rekordet var Chelseas 95 poäng säsongen 2004/05.

Citys mål mot Brighton gjordes av Danilo, Bernardo Silva och Fernandinho.

Yaya Touré, som gjorde sin sista hemmamatch för City då han lämnar efter säsongen, fick dessutom spela från start.