City-stjärna ska utredas efter "sexfest": "Ber om ursäkt"

Kyle Walker ska ha brutit mot karantänsbestämmelserna i England. Enligt flera brittiska medier ska han ha anordnat en "sexfest". The Guardian rapporterar att 29-åringen nu ska utredas internt.

Den brittiska regeringen har mer eller mindre beslutat att folket ska stanna hemma i karantän för att minska smittspridningen av coronaviruset. Folket ska självisolera sig.

I veckan hamnade dock Aston Villa-stjärnan Jack Grealish i blåsväder efter att han bröt mot karantänsbestämmelserna - och han utreds dessutom av polis efter att ha krockat med två parkerade fordon med sin bil.

Nu rapporterar flera brittiska medier, däribland The Guardian, att Manchester City-backen Kyle Walker också ska ha brutit mot karantänsbestämmelserna. Enligt The Guardian ska han ha anordnat en "sexfest" i sitt hem i tisdags, där han hyrde in två eskorter för 2200 pund, ungefär 27 500 kronor.

En talesperson för Manchester City berättar, enligt The Guardian, att de kommer att utreda Walker internt för det inträffade. Stjärnan själv har bett om ursäkt.

- Jag vill ta tillfället i akt att be om ursäkt för valen jag gjorde, säger han enligt The Guardian.