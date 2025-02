City vände och vann - efter chock och drömmål

Manchester City begav sig under lördagen till London för ett möte med League One-klubben Leyton Orient i FA-cupens fjärde omgång.

Pep Guardiola valde att rotera i startelvan och gav två januarivärvningar, Vitor Reis och Nico Gonzalez förtroende från start. Vidare fick även ynglingarna James McAtee och Nico O'Reilly starta, likaså den på senare tid petade Jack Grealish.

Efter en dryg kvart chockade Leyton Orient de fyrfaldigt regerande engelska ligamästarna. Ett långskott från mittlinjen av Tottenham-lånet Jamie Donley seglade ner bakom Stefan Ortega, träffade ribban och studsade in i nät. Målet tillskrevs därmed City-målvakten.

Annons

- Åh herregud! Vad har vi just sett! Den här arenan exploderar! utbrast Sky Sports reporter James Green.

- Det är ett helt galet mål. Att ens tänka på att skjuta därifrån – den unge pojken gör sitt livs mål. Wow! Vilken cupmatch vi har här nu, utbrast den tidigare Arsenal-backen Martin Keown i BBC Radio.

Kort efteråt drabbades City av ännu ett bakslag. Nyförvärvet Gonzalez föll i en duell och grinade illa. Spanjoren tvingades till att byta och ersattes av Bernardo Silva.

City pressade efter Orients ledningsmål på intensivt för att få till en kvittering. Vid ett flertal tillfällen kom då hemmamålvakten Josh Keeley upp stort med fina räddningar.

- City börjar klaffa och trycket ökar. Orient drar på sig fler och fler frisparkar och kämpar för att klara av Citys knep på båda kanterna. Det känns som en kvittering är på väg, kommenterade James Green för Sky Sports.

Annons

Leyton Orient lyckades dock hålla ut till halvlek då ställningen alltjämnt var 1-0.

Tio muniter in i den andra akten kom till slut 1-1. Rico Lewis avslut från straffområdeslinjen tog på inhoppande Abdukodir Khusanov och nådde nät. Khusanov som värvades in under januarifönstret noterades därmed för sitt första mål i City-tröjan.

Leyton Orient var inte ofarliga och hotade Citys mål vid ett flertal tillfällen. Istället var det dock bortalaget som skulle fullborda sin vändning med drygt tio minuter kvar på klockan. Kevin de Bruyne var påpasslig och kunde peta in 2-1 till City bara minuter efter att ha äntrat planen som inhoppare.

"Hjärtekross för Leyton Orient", skrev BBC:s livechatt.

- Det är en härlig passning från Grealish och fantastisk touch från De Bruyne, som väntar på att Keeley ska komma ut för att sedan chippa över honom, sa Sue Smith i Sky Sports Soccer Saturday.

Annons

City lyckades sedan reda ut resten av matchen och avancerade därmed till femte omgången av FA-cupen.

Startelvor:

Leyton Orient: Keely; James, Simpson, Happe, Currie; Galbraith, Brown; Perkins, Donley, Jaiyesimi; Kelman

Manchester City: Ortega; Lewis, Reis, Dias, O'Reilly; Gonzalez, Gündogan; McAtee, Savinho, Grealish; Marmoush