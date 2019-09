City vann med uddamålet i historiska derbyt

Super League drog på lördagen igång igen, och det var inte vilken premiärmatch som helst. Det bjöds på historiskt Manchesterderby. För första gången ställdes Manchester City mot Manchester United i ligan.

- Det var ett stort ögonblick på Etihad – vi hade ett otroligt stöd och vi tackar supportrarna för det, säger Citys Caroline Weir, enligt The Guardian.

Som nykomlingar var United på förhand klara underdogs när de kom för att besöka Etihad. Laget som har funnits i ynka 15 månader startade med svenska Lotta Ökvist. Ytterbacken värvades från Hammarby för att ersätta Uniteds förre kapten Alex Greenwood.

City satte från start hög press på United och kontrollerade till stora delar spelet. Trots det lyckades de röda spela sig ur pressen och nå ett par halvchanser. Efter 21 minuter blev det mer än en halvchans.

United tvingade Roebuck i Citymålet till en jätteräddning när de kom runt på vänsterkanten och Ross avslutade på volley.

Den heta möjligheten gav United självförtroende och de kunde etablera mer eget spel. En matchbild hemmalaget inte kan ha varit nöjda med. Mållöst i halvtid.

City startade andra halvleken med besked – när Caroline Weir efter två spelade minuter dundrade in matchens första mål med vänstern. Målet gav tillbaka City övertaget i matchen.

- Caz (Caroline Weir) gör det där varje vecka på träning mot mig, så jag visste att den skulle gå in så fort den lämna hennes vänsterfot, säger Ellie Roebuck, Citys målvakt, efter matchen enligt The Guardian.

United gick över till en trebackslinje och efter 56 spelade minuter tackade Lotta Ökvist för sig. Svenskan kunde därmed bocka av debuten efter en klart godkänd insats.

Någon som såg ut att bytas ut var Earps i Uniteds mål. Flera gånger under matchens gång behövde målvakten läkarvård för en dålig fot. Men den norska U23-målvkaten Aurora Mikalsen, som värvades in sent i går, byttes aldrig in.

De blåa tryckte på för en utökning – men istället var det United som var nära att kvittera. Jackie Groenen tog sig ensam in i offensivt straffområde och såg ut att sumpa läget när hon snubblade på bollen. Groenen lyckades i alla fall få till ett avslut – som gick i stolpen.

Weirs mål blev till sist matchens enda, och City tog hem den historiska vinsten.

- Jag är glad att vi fick med oss resultatet, Manchester United spelade riktigt bra i första halvlek och Ellie (Roebuck) tvingades visa upp några räddningar, säger målgöraren Weir efter matchen.

I morgon spelas ytterligare derbyn i Super League. Magdalena Eriksson gör sin första match som kapten för Chelsea när Tottenham kommer på besök. Två timmar senare tar fjolårets mästare Arsenal även emot West Ham.

Startelvor:

Manchester City: Roebuck - Mannion, Houghton, Bonner, Stokes, Scott, Walsh, Wulleart, Weir, Beckie, Stanway

Manchester United: Earps - Ökvist, McManus, M.Turner, Ladd, Zelem, Toone, Groenen, Galton; Sigsworth, Ross