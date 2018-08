Det var i onsdags som Manchester City gick ut med att Kevin De Bruyne skadat knät på träning, och de första rapporterna från England gjorde gällande att belgaren skulle bli borta i flera månader.

Nu kommer City med beskedet att De Bruyne inte behöver operera knät till följd av skadan, men att han väntas bli borta i tre månader.

De Bruyne blev framröstad till Citys bästa spelare förra säsongen.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX