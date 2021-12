Coronakaos i England - ny match uppskjuten

Premier League bekräftade under torsdagen att ytterligare en match i ligan skjuts upp. Lördagens tilltänkta lunchmatch mellan Manchester United och Brighton skjuts upp. Coronaviruset har fått ny fart i landet och flera lag har bekräftat fall i spelartruppen.

Manchester United skriver på sin hemsida läget i laget tvingar de att flytta på matchen, och all verksamhet på träningsanläggningen Carrington pausas med anledning av smittspridningen. Exakt hur många eller vilka spelare det handlar som har testat positivt framgår inte av pressmeddelandet.

Enligt ESPN har flertalet PL-klubbar pressat på ligaorganisationen att pausa Premier League till efter nyår, just med anledning av den stora smittspridningen och att flertalet matcher nu skjuts upp. Premier League gick ut med ett utlåtande på sin hemsida under torsdagen där de skriver att ambitionen är att spela vidare, trots att fyra matcher nu blivit uppskjutna.

The Premier League have confirmed that Saturday's fixture with Brighton has been postponed.#MUFC | #MUNBHA