Coventry sparkar tränaren - lämnar efter åtta år i klubben

Coventry sparkar sin tränare Mark Robins, det meddelar klubben på sin hemsida.

Beslutet kommer efter att klubben inlett säsongen med 15 poäng på 14 matcher och placerar sig på 17:e plats i Championship.

Robins var ansvarig för Coventry i nästan åtta år. Robbins var vid tidpunkten för sitt entledigande, den tränare i Englands fyra högsta divisioner som suttit tredje längst på tränarbänken i samma klubb och fortfarande var kvar.

Under sin tid i Coventry tog Robins klubben från League Two, via två uppflyttningar till Championship. Klubben spelade även playoff-final till Premier League under Robbins ledning.

Coventry meddelar på sin hemsida att den assisterande tränaren Rhys Carr tar över tränaruppdraget på interimbasis.

I Coventry spelar svenske Oliver Dovin som tillhört klubben sedan i somras efter en flytt från Hammarby.

Dovin har vaktat Coventrys mål i 11 av 14 matcher den här säsongen.