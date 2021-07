Covidutbrott i Man United - två veckor innan PL-starten

På onsdagen gick Manchester United ut med att klubben, efter en trupptestning, upptäckt ett färre antal covid-19-fall. Samtidigt meddelade de att flera personer isolerats. Detta ledde till att lördagens träningsmatch mot Preston ställdes in.

Nu rapporterar Daily Telegraph att det rör sig om upp till nio personer i och runt A-laget. Detta sker två veckor innan ligapremiären mot Leeds (14 augusti).

I onsdags spelade United mot Brentford - med Anthony Elanga från start. Svensken imponerade och gjorde mål i en match som slutade 2-2.

- När bollen gick in kunde jag höra vrålet från fansen. Det kändes speciellt, för det var första gången jag spelade på Old Trafford med fans. Jag spelade mot Leicester när det inte var några fans, men att spela framför fansen är ännu mer speciellt, sa Elanga via klubbens sociala medier.