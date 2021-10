Crouch kritiserar United: "Ole vill inte göra spelare upprörda"

Manchester United var under onsdagen illa ute och låg under med 2-0 mot Atalanta, men vände till seger med 3-2 på Old Trafford i Champions League-gruppspelet. Cristiano Ronaldo klev fram i den 81:a minuten och ordnade det avgörande målet.

Trots seger är förre Tottenham-stjärnan Peter Crouch kritisk till Uniteds match.

- Om "Pep" (Josep Guardiola) eller Klopp (Jürgen) hade lett det här United-laget tror jag att front-fyran hade jobbat mycket hårdare. De hade inte kommit undan. Jag tror inte att Ole (Gunnar Solskjær) vill göra spelare upprörda, säger Crouch enligt Daily Mail.

Crouch är även kritisk till vissa United-spelares kroppspråk på planen.

- Jag ser att vissa spelare har kroppsspråk, som de hade blivit avhyvlade för under Peps och Klopps ledning. David Silva och Kevin De Bruyne var exempelvis de spelarna som jobbade hårdast när de pumpade på mot oss i en match för ett tag sedan. Jag ser inte det i Manchester United, säger den tidigare anfallaren.

Manchester United har sex poäng efter tre matcher i Champions League-gruppspelet. I ligan är United på sjätte plats med 14 poäng efter åtta omgångar.