Det var i fredags som beskedet kom att Pontus Dahlberg skulle lånas ut till League One-klubben Doncaster Rovers från Premier League-klubben Watford.

I kväll spelade Dahlberg för Doncaster i den engelska ligacupen borta mot Walsall, en match som blev mållös och gick till straffar. Där klev Dahlberg fram och räddade tre straffar, vilket tog Doncaster vidare till nästa runda.

Dahlberg var tidigare i år och under delar av förra året utlånad till Häcken i allsvenskan.

