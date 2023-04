Daily Mail: Boehly redo att rensa - åtta spelare kan lämna

Tidigare har brittisk media rapporterat att både Manchester United och Liverpool planerar för att sommarrensa i sina trupper.

Det lär bli en hektisk transfersommar i Premier League. Daily Mail rapporterar under fredagen att även Chelsea ser ut att dumpa ett flertalet antal spelare. Todd Boehly har verkligen låtit plånboken tala under sin snart ett år långa sejour i Chelsea. Upp mot 600 miljoner euro, motsvarande sju miljarder kronor har spenderats på spelare in och endast 67 miljoner euro, motsvarande 760 miljoner kronor har kommit in från försäljningar.

I sommar uppges Chelseas ägare behöva "balansera böckerna" ur en ekonomisk aspekt för att undvika trubbel med Financial Fair Play. Chelsea som dessutom ser ut att missa europaspel helt och hållet kommer skära ner på lönekostnaderna i sommar.

Enligt uppgifterna går Mason Mount, N´Golo Kanté och Mateo Kovacic en oviss framtid till mötes. De två förstnämnda sitter med utgående kontrakt och har kopplats ihop med rivaliserande klubbar som Arsenal och Liverpool. Kovacic har ett år kvar på kontraktet och kan säljas i en sista chans att få betalt för honom.

Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic och Conor Gallagher ser ut att säljas. Även Pierre-Emerick Aubameyang och Hakim Ziyech ser också att dumpas från klubben.

Tidigare under året pratade Graham Potter, dåvarande huvudtränare i Chelsea om en överfylld trupp och svårigheterna med det:

- Det finns utmaningar när det gäller vilken roll de ska spela eftersom de flesta spelare vill spela. De vill spela, vara på planen och hjälpa laget, sa han enligt The Mirror.