Daily Mail: Tio spelare väntas lämna United - och Lindelöf ett frågetecken

Manchester United står inför en stor utrensning när många spelares kontrakt löper ut efter säsongen. Enligt Daily Mail väntas hela tio spelare lämna Old Trafford i sommar: Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Lee Grant, Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly och Phil Jones.

I samma artikel går Daily Mail också igenom United-spelare som vill imponera på den tillträdande managern Erik ten Hag för att undvika att bli sålda. En av dessa? Victor Nilsson Lindelöf.

"Många kritiker till 27-åringen framför att han inte är tillräckligt beslutsam och ten Hag kommer vara angelägen att se om försvararen kan leda från fronten när laget går in i nästa säsong", skriver Daily Mail, och påpekar att United släppt in 46 mål i de 27 ligamatcher som Lindelöf spelat under säsongen.

Andra spelare under samma kategori som Lindelöf är Alex Telles, Diogo Dalot och Marcus Rashford.