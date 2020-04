Dalglish smittad av coronaviruset: "Ser fram emot att komma hem snart"

Liverpool-ikonen Sir Kenny Dalglish, 69, behandlades i veckan på sjukhus för en infektion och har nu även testats positivt för coronaviruset, meddelar Liverpool på sin hemsida. Dalglish hade dock inte visat upp några symptom för viruset före testet, något han heller inte gjort efter det positiva testet.

Däremot är han fortsatt kvar på brittiskt sjukhus, även om han hoppas på att snart få komma hem till sin familj igen.

"Han ser fram emot att komma hem snart. Vi kommer att ge ytterligare uppdateringar när det är lämpligt", skriver Liverpool på sin hemsida.

Dalglish tillhörde mellan 1977 och 1990 Liverpool som spelare och har även tränat laget mellan 1985 och 1991, samt mellan 2011 och 2012. Totalt vann han den engelska högstaligan sex gånger som spelare och Europacupen tre gånger som spelare. Han har även, som tränare, lett Liverpool till bland annat tre ligatitlar.

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx