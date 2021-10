De Bruyne poängräddare för City - oavgjort gigantmöte på Anfield

Inför avsparken mellan jättarna Liverpool och Manchester City på Anfield, presenterades startelvorna. Noterbart var då att Curtis Jones, 20, ännu en gång fanns bland de startande.

Med Jones på banan var det gästande City som skapade en av den första halvlekens främsta chanser. Efter ungefär 20 spelade minuter blev Phil Foden fri, men avslutet från engelsmannen räddades av Liverpools Alisson och den första halvleken slutade mållöst, 0-0-

Under den andra akten kom till slut matchens första mål. Det var efter en dryg timme som bollen rullade in bakom City-keepern Ederson efter att Sadio Mané placerat in 1-0. Framspelningen stod anfallskollegan Mohamed Salah för.

Med 20 minuter kvar av matchen kom repliken från City. På passning från Gabriel Jesus kunde tidigare nämnde Phil Foden utjämna genom ett distinkt skott bakom brassen Alisson.

Knappt fem minuter senare återtog Liverpool ledningen. Tidigare nämnde Salah placerade in ledningsmålet efter en individuellt skicklig aktion, där egyptiern visade prov på god bollkontroll och fart i straffområdet.

Kvitteringen från City väntade inte på sig. Ett behärskat skott utanför straffområdet av Kevin De Bruyne innebar 2-2, vilket också blev slutresultatet.

I tabellen är Liverpool två. Manchester City återfinns strax bakom på en tredjeplats.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Milner, van Dijk, Matip, Robertson - Hendersin, Fabinho, Jones - Salah, Jota, Mane.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Foden - Jesus, De Bruyne, Grealish.