Dejan Kulusevskis nya succé - hyllas av Premier League-legendaren

Dejan Kulusevski har fått en flygande start på sin karriär i England.

På fem framträdanden har svensken noterats för två mål och en assist. För någon vecka sedan var han dessutom segerorganisatör på Ethiad Stadium när Tottenham på spektakulärt manér besegrade den regerande Premier League-mästaren Manchester City med 3-2.

I helgen fanns svensken återigen med i målprotokollet då han öppnade målskyttet i Tottenhams 4-0-seger mot Leeds. Nu uppmärksammas svensken av en av Premier Leagues största någonsin - Alan Shearer.

Den förre detta Newcastle- och Blackburn-anfallaren har tagit ut svensken i sin "omgångens elva", där Shearer ställer upp Kulusevski i ett tremannaanfall tillsammans med Tottenham-kollegan och Newcastle-yttern Ryan Fraser. Även Garth Brooks tog ut Kulusevski i sin "omgångens elva".

Tottenham ligger just nu på sjunde plats i Premier League.

