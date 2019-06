Derby bekräftar: Chelsea får tillåtelse att förhandla med Lampard

Maurizio Sarri har som bekant lämnat Chelsea för att nästa säsong ta över Juventus. Det blev därmed bara en säsong för italienaren på Stamford Bridge. Som ersättare pekades tidigare i år, redan innan italienaren lämnat klubben, klubbikonen Frank Lampard ut som ersättare av den italienska tv-kanalen Mediaset.

På tisdagen bekräftade så hans nuvarande arbetsgivare, Derby County, att man gett grönt ljus för parterna att förhandla.

”Derby County kan bekräfta att man gett sin tillåtelse för Chelsea att prata med Frank Lampard gällande den vakanta managerpositionen på Stamford Bridge. Då försäsongen närmar sig snabbt för båda klubbarna så hoppas vi att detta kommer att leda till att Chelsea snabbt kan avsluta sina diskussioner”, skriver man i en kommentar.

Frank Lampard och hans relation till Chelsea behöver ingen närmare beskrivning. Den nuvarande Derby-managern gjorde hela 640 matcher för Chelsea och var bland annat med och vann tre ligatitlar och en Champions League-titel med Chelsea.

Derby förlorade play off-finalen mot Aston Villa och spelar följaktligen även nästa säsong i The Championship.

