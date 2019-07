Derby bekräftar: Lampard inte på plats när klubben inleder försäsongen

Frank Lampard har länge ryktats ligga närmast till hands att ersätta Maurizio Sarri som Chelsea-manager. I förra veckan meddelade Derby att man gav managern tillåtelse att förhandla med Londonklubben.

”Derby County kan bekräfta att man gett sin tillåtelse för Chelsea att prata med Frank Lampard gällande den vakanta managerpositionen på Stamford Bridge. Då försäsongen närmar sig snabbt för båda klubbarna så hoppas vi att detta kommer att leda till att Chelsea snabbt kan avsluta sina diskussioner”, skrev de i en kommentar.

Nu låter klubben meddela att man ursäktat Lampard från att befinna sig på klubbens träningsanläggning när de drar igång sin försäsong under dagen. Detta för att han ska kunna slutföra förhandlingarna med Chelsea ”så fort som möjligt”.

Lampard ledde Derby till en play off-final under sin första säsong som manager för klubben, men föll där mot Aston Villa. Det var hans första säsong i tränaryrket, efter en lång spelarkarriär med bland annat 640 matcher, tre ligatitlar och en Champions League-titel med Chelsea.

Derby County has excused Frank Lampard from reporting back for pre-season training on Monday and Tuesday to allow his discussions regarding a potential move to Chelsea to be concluded as soon as possible.