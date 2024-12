Diego León firad för övergången till Man United: "Väldigt fint"

För lite mer än vecka sedan uppgav sillygurun Fabrizio Romano att Manchester United kommer att värva paraguayanske ytterbacken Diego Leon, 17, från Cerro Porteno.

Den garanterade övergångssumman uppges landa på fyra miljoner dollar. Med bonusar väntas affären uppstiga till ungefär åtta och en halv miljon dollar. Det innebär att totalpaket på lite mer än 90 miljoner kronor.

Att flytten kommer att bli råder inga större tvivel om, även om den ännu inte är bekräftad från Manchester United-håll. Och Diego Leon var strålande glad när han blev firad i samband med att han återvände till sin hemstad O’Leary.

- Tack för välkomnandet, det var väldigt fint. Jag kan inte tacka er nog. Ni överraskande mig så till den grad att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Det är en dröm som går i uppfyllelse (att gå till Man United) och jag tackar min familj och alla i O’Leary, säger Leon i samband med partyt enligt ESPN-journalisten Roberto Rojas.

Övergången till Manchester United kommer att ske efter att Leon fyllt 18 år, den 3 april 2025.

In his native town of O’Leary, a celebration was made for Paraguayan left-back Diego Léon after he signed his Manchester United contract.



A reminder that he will remain at Cerro Porteño before joining the Red Devils after he turns 18 next summer. #MUFC pic.twitter.com/Ca64X7CXgq