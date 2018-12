Dier drabbad av akuta magsmärtor - tvingades till blindtarmsoperation

Premier League-klubbarna går in i en intensiv period under jul-och nyårshelgen. För Tottenhams del väntar matcher den 19, 23, 26 och 29:e december samt på nyårsdagen och en cupmatch den 4 januari. Sex matcher inom loppet av knappt drygt tre veckor.

Spurs tvingas dock klara sig utan mittfältskuggen och landslagsmannen Eric Dier under den här perioden. Dier saknades under lördagens segermatch mot Burnley och på sin hemsida skriver klubben på söndagen att Dier varit tvungen att operera bort blindtarmen.

”Den engelske landslagsmittfältaren diagnosticerades med blindtarmsinflammation efter att ha kontaktat vår medicinska personal till följd av akuta magsmärtor”, skriver klubben på sin hemsida.

”Han kommer nu att genomgå en återhämtningsperiod innan han förväntas återgå till träning med övriga laget i januari”.

Dier har under säsongen varit given i Mauricio Pochettinos lagbygge och noterats för 13 matcher i ligan samt fyra i Champions League.

📰 @ericdier has undergone surgery to remove his appendix.



He will now undergo a period of recovery before commencing rehabilitation and it is expected he will return to training with the squad in January.