Det var på tisdagen som det tragiska inträffade. Nioårige Jordan Banks, hemmahörande i Blackpool, var ute och lekte när han träffades av blixten. Banks dog av skadorna.

Den unge pojken var en stor Liverpool-supporter och uppmärksamades av James Milner på Twitter.

"En speciellt pojke är borta alldeles för tidigt. RIP Jordan. YNWA.", skrev han vid sidan av en bild på Banks.

Inför matchen mot Manchester United hyllades pojken genom att spelarna värmde upp i tröjor med "Jordan 7" på ryggen.

A special boy taken far too soon.



RIP Jordan, YNWA.



