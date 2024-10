Dovin petades plötsligt i Coventry - motiveringen: "Det måste jag öva på"

Efter att ha imponerat i Hammarby-tröjan under flera säsonger köptes Oliver Dovin, 22, loss av Championship-klubben Coventry City den 19 juli.

- Den första tiden har varit bra. Det har varit kul, en ny miljö och jag har fått spela ett par matcher. Man lär sig grejer hela tiden, säger Dovin till Fotbollskanalen.

Vad har varit den största utmaningen för dig hittills?

- Oh… Svår fråga. Det har inte varit så svårt egentligen. England är som ett andra hem för mig. Jag har inga problem med språket och jag har kommit in i laget bra. Det har inte varit så svårt.

Dovin föddes i London men flyttade till Stockholm redan som ettåring. Drygt 20 år senare är han nu alltså tillbaka på engelsk mark.

- Jag har familj på min pappas sida i England. Under hela min uppväxt har jag varit där kanske tio gånger. Jag har minnen nästan varje år därifrån.

Oliver Dovins pappa, som har tillhört Arsenals akademi, är från London. Där träffade han Oliver Dovins mamma som pluggade i den brittiska huvudstaden.

- De gjorde slut när vi bodde i Stockholm och jag bara var något år gammal. Då bodde mamma kvar i Stockholm och pappa flyttade tillbaka till England, så åkte jag och hälsade på typ varje år.

Med tanke på sitt brittiska påbrå var det lite extra intressant när en engelsk klubb knackade på dörren under sommaren.

- Det var kul. Jag visste att jag hade en stor chans att gå utomlands, vilket var mitt mål i somras, men att det var just en engelsk klubb kändes bra med tanke på språket, säger Dovin.

Därefter startade Dovin i Coventrys sex första ligamatcher för säsongen.

- Det är en tuff liga. Det går snabbt, det är bra spelare och det är stor skillnad på hur alla lag spelar. Det är lite annorlunda. Det är mer jämnt mellan lagen där ett bottenlag lätt kan vinna mot ett topp tre-lag.

Vad har varit den största skillnaden för dig som målvakt, jämfört med allsvenskan?

- Tuffare på hörnor och sånt. Man är inte så skyddad som målvakt och man får många smällar. Dessutom har spelarna bättre kvalitet i avslutslägen. Det är ett steg upp.

Efter de sex starterna i inledningen av säsongen, som endast innebar en seger för laget, har Dovin nu placerats på bänken i tre raka matcher.

- Jag vill inte kommentera det så mycket. Min tränare gjorde det valet, då får jag acceptera det och fortsätta göra mitt bästa. Förhoppningsvis får jag chansen igen, säger Dovin.

Coventry-tränaren Mark Robins valde att byta till den mer erfarne målvakten Ben Wilson, 32, efter lagets svåra ligastart. Robins motiverade förändringen för Coventry Telegraph:

- Han (Wilson) har upplevt en hel del med oss. Speciellt förrförra säsongen när han togs ut i säsongens lag med 22 hållna nollor, vilket var ett klubbrekord. Just nu var detta ett beslut som jag ville ta för att han har en annan röst, en annan influens, och han är verkligen bra på att kommunicera med spelarna framför sig, sa Robins och tillade sedan att han har tre väldigt bra målvakter till sitt förfogande.

Oliver Dovin berättar att han själv har fått samma motivering av sin tränare.

- Jag vill inte spekulera, men det har inte gått jättebra för laget just nu. Ben Wilson har varit i klubben länge och de känner varandra. Då fattar jag att han (Robins) kanske behövde göra några förändringar och tog det beslutet.

- Lika mycket som jag vill och kan spela får man acceptera ibland att det inte alltid kommer vara så. Då får man bara bita ihop och fortsätta träna på.

Dovin medger samtidigt att han behöver utveckla sina kommunikativa egenskaper på planen.

- Det måste jag öva på.

Hur tränar du för att utveckla det?

- Det är bara att påminna sig själv om det hela tiden. Att vara högljudd och hela tiden pusha, pusha, pusha. Det är en stor del och det är där jag behöver ta nästa steg. Jag tror att det där är viktigt var du än spelar.

- Men jag tror att det också spelar in att jag är ny. Jag känner inte mina lagkamrater på samma sätt som jag gjorde i Bajen där jag spelade i flera år. Det är det jag måste utveckla för att komma in i laget mer. Då kommer jag in med mer pondus och de känner att de kan lita på mig.

Fotnot: Intervjun med Dovin gjordes i onsdags.