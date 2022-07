Drömstart för ten Hag i United - vann klart mot Liverpool: "Vi har potential"

På tisdagen spelade Manchester United och Liverpool försäsongens första träningsmatch. Lagen drabbade samman i Thailand, i det som var nye United-tränaren Erik ten Hags första match som ansvarig. Och då fick nederländaren en drömstart på sitt nya uppdrag.

Manchester United kom till spel med en starkare elva än Liverpool, och det syntes på planen. Jadon Sancho placerade läckert in ledningsmålet tidigt, innan Fred chippade in 2-0 över Alisson efter dryga halvtimmen. Kort därefter löpte Anthony Martial till sig ett friläge och lyfte in 3-0-målet.

United gjorde flera byten i halvtid medan Jürgen Klopp bytte spelare två gånger, både i 30:e och 60:e minuten, under matchens gång. På klassiskt träningsmatch-manér varierade därmed både tempot och kvaliteten i matchen. Med kvarten kvar fastställde Facundo Pellistri slutresultatet till 4-0 efter att United utnyttjat en kontring.

Liverpool hade chansen att reducera i slutminuterna då Mohamed Salah prickade stolpen. Men det blev alltså seger för Manchester United mot värsta rivalen, och en drömstart för Erik ten Hag.

- Tro mig, jag såg många misstag. Det kommer att ta tid. Vi kommer inte övervärdera det här resultatet. Men vi har potential. Jag tycker att vi har mycket snabbhet och kreativitet i offensiven, säger ten Hag till MUTV efter matchen.

Victor Nilsson Lindelöf spelade från start men blev utbytt i paus, medan Anthony Elanga fick spela hela andra halvlek. I Liverpool fick stjärnförvärvet Darwin Núñez göra debut.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Varane, Shaw - McTominay, Fred - Sancho, Fernandes, Rashford - Martial.

Liverpool: Alisson - Mabaya, Gomez, Phillips, Chambers - Carvalho, Henderson, Morton - Elliott, Firmino, Diaz.