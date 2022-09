Drottning Elizabeth II död - helgens PL-omgång kan skjutas upp

På torsdagskvällen meddelade Buckingham Palace att den brittiska drottningen Elizabeth II har avlidit, 96 år gammal. Ett sorgset besked, som också kan få konsekvenser för fotbollen i Storbritannien.

Nu rapporterar nämligen flera brittiska medier att helgens omgång i Premier League kan komma att skjutas upp med anledning av dödsfallet.

"Den här helgens Premier League- och Championship-matcher kommer säkerligen att skjutas upp efter drottningens död", skriver The Times-journalisten Henry Winter på Twitter.

EFL (Championships ligaorganisation) har under kvällen släppt en kommuniké:

"Övervägande om EFL:s spelschema kommer att diskuteras med regeringen och den bredare idrottssektorn närmaste tiden och ett tillkännagivande kommer att göras så snart som möjligt", skriver EFL, som senare meddelade att fredagskvällens match mellan Burnley och Norwich i Championship skjuts upp.

Enligt Daily Mail väntas ett besked om helgens omgång att kommuniceras i morgon, fredag. Tidningen menar att berörda klubbar räknar med att matcherna skjuts upp.

Flera andra sporter har redan ställt in helgens tävlingar och evenemang i Storbritannien.

As a mark of respect, following the passing of Her Majesty, The Queen Elizabeth II earlier today, the EFL has confirmed that our game against Norwich City has been postponed. pic.twitter.com/K8jlqYXWe9