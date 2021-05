Dubbla Arsenal-drömmål i segern - West Brom klara för nedflyttning

Efter tolv minuter testade Matheus Pereira lyckan från distans, men skottet gick precis utanför stolpen och 0-0 stod sig. Arsenal skulle sedan komma tillbaka in i matchen, och efter nästan en halvtimme kom ledningsmålet.

ANNONS

Bukayo Saka slog in ett fint inlägg från vänsterkanten som Emile Smith-Rowe mötte perfekt med sin vänster inne i straffområdet. Volleyträffen innebar 1-0. Bara några minuter senare kom även 2-0 när Nicolas Pepe bröt in från vänsterkanten och skruvade in ett snyggt mål i bortre.

2-0 stod sig sedan också till paus.

West Bromwich skulle sedan reducera efter Matheus Pereiras solomål, men närmare än 2-1 kom de inte. Willian drog in en fin frispark med minuter kvar och Arsenal vann matchen med 3-1 och tog viktiga poäng i kampen om Europaplats.

Förlusten betyder att West Bromwich åkte ur Premier League.

Startelvor:

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Gabriel, Saka - Elneny, Ceballos - Pépé, Smith-Rowe, Willian - Martinelli

West Brom: Johnstone - Furlong, Ajayi, Bartley, Townsend - Robinson, Gallagher, Yokuslu, Phillips, Pereira - Diagne