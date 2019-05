Dubbla röda för Spurs som föll - misslyckades med att säkra CL-biljett

Vid seger hade Spurs säkrat en CL-plats. Men mot Bournemouth blev det förlust under slutminuterna - efter två röda kort för gästerna. - Det finns inget att säga om de röda korten, säger Spurs-tränaren Mauricio Pochettino enligt BBC.

Tottenham förlorade på bortaplan mot Bournemouth under lördagen i Premier League. En seger för Spurs hade definitivt inneburit att laget säkrat en biljett till Champions League nästa säsong, men i och med lördagens resultat har Arsenal fortsatt chansen.

Gästerna från London drog på sig två röda kort inom loppet av fem minuters spel under matchen. Först tappade sydkoreanen Heung-min Son humöret och knuffade/slog till Jeffersom Lerma som föll till marken. Son fick snällt vandra av planen med bara minuter kvar av den första halvleken och tre minuter in i den andra fick han sällskap av Juan Foyth, som satsade med sträckt med i duellen med Jack Simpson och för det även han fick direkt rött. Just Foyth hade bara varit på planen i ett par minuter efter att ha ersatt Eric Dier i halvtid.

Segermålet för hemmalaget kom sedan i matchminut 91 då Nathan Ake nickade in matchens enda mål på hörna.

Tottenham-tränaren Mauricio Pochettino enligt BBC:

- Jag kommer respektera domarens beslut. Det finns inget att säga om de röda korten. Sådan är fotbollen. Det är otur för oss att ta med oss något positivt, men vi gjorde ett bra försök.

- Det är smärtsamt att spela med två spelare utvisade. Vi måste blicka framåt och vi kan inte ändra på de besluten.

Tottenham ligger på tredje plats i Premier League-tabellen efter 37 spelade matcher. Närmast jagande Chelsea kan gå förbi vid seger under söndagen, mot Watford på hemmaplan. Dessutom kan Arsenal knappa in och hålla CL-drömmen vid liv om man vinner mot Brighton på hemmaplan.