Ederson backar Haaland: "Det är en lögn"

Erling Braut Haaland, 22, har under den här säsongen imponerat med 32 mål på 31 matcher med Manchester City, men har också stött på kritik och har under senaste tiden varit under diskussion i England.

Kritiker hävdar att Manchester City var bättre som lag utan Haaland förra säsongen och att norrmannen bara gör enkla mål, något inte alla håller med om.

Manchester Citys målvakt Ederson går nu ut och backar målsprutan. Han tycker att forwarden passar in i Citys spelsätt.

- När han kom sa vi att han kommer att göra många mål, och det har skett. Han är en briljant målgörare. Han är alltid på jakt efter att göra mål och hjälpa laget. Han är forwarden som vi behövde, säger brassen i en intervju på Uefas hemsida.

Ederson tycker vidare inte att Haaland bara gör enkla mål.

- Många säger att de flesta målen som han gör är enkla, men det är en lögn. Hans bästa egenskap är hans positionering. Han gör inte enkla mål, han positionerar sig väldigt bra, säger keepern.

Manchester City, som är på andra plats i Premier League, ställs på onsdag mot RB Leipzig borta i första åttondelsfinalmötet i Champions League.

