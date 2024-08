Edvardsens förklaring till uteblivna flytten: "Fick en dålig känsla"

Victor Edvardsen har varit i strålkastarljuset under sommarens övergångsfönster.

Anfallaren har under en längre tid ryktats bort från Go Ahead Eagles och under den senaste veckan har mycket talat för att det skulle bli en flytt till League One-klubben Barnsley.

Men under torsdagen kom uppgifter som gjorde gällande att flytten hade blivit avblåst på grund av familjeskäl, något som lämnar en bitter eftersmak i Barnsley-lägret.

- Det är en besvikelse. Nyheten kom in och han har ändrat sig på grund av personliga omständigheter. När jag har tänkt på det, så är faktum att jag vill ha spelare som vill vara i fotbollsklubben, så enkelt är det. Jag föredrar att det händer innan han skriver på, snarare än när han hade skrivit på, säger Barnsley-tränaren Darrell Clarke till the Yorkshire Post och fortsätter:

- Det är en besvikelse för alla inblandade, men jag är säker på att våra fans kommer att hålla med om att vi bara vill ha spelare som vill spela för Barnsley och som är 100 procent engagerade.

När vi nu har glidit in på självaste deadline day talar mycket för att Edvardsen blir kvar i Go Ahead Eagles. Nederländska De Stentor skriver dock att det alltjämt återstår att se huruvida svensken blir kvar i klubben.

Edvardsen har med andra ord hamnat i blickfånget under den senaste tiden. Detta har fått 28-åringen att själv gå ut och be om ursäkt på Instagram:

"Att jag haft möjligheten att lämna är ingen hemlighet, och tanken att lämna har gått igenom mitt huvud ganska många gånger de senaste månaderna. När jag lämnade Deventer fick jag omedelbart en dålig känsla och började ifrågasätta om det här var rätt för mig och min familj", skriver Edvardsen och fortsätter:

"Jag vill be om ursäkt till fansen, till mina lagkamrater och min tränare, jag vill även tacka Jan Willem och Paul Bosvelt för hur de har agerat under den här processen".

Edvardsen ber även om ursäkt till Barnsley:

"Jag vill även be om ursäkt till Barnsley FC, mitt beslut att stanna har inget att göra med klubben, jag är tacksam för deras förståelse och hur de har hanterat det här".