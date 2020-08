EFL inför lönetak i League One och League Two

Röstningen är avklarad. Från och med i dag kommer det införas ett lönetak för klubbarna i League One och League Two, meddelar EFL på sin hemsida.

I dag, fredag, röstade klubbarna i League One och League Two fram att införa ett lönetak i de båda ligorna som börjar gälla med omedelbar verkan, meddelar ligaorganisationen EFL på sin hemsida.

Vid beräkningen av spelarnas totala inkomst räknas bland annat grundlönen, skatter, bonusar och agentarvoden in.

Hur lönetaken för de båda ligorna ser ut? I League One är lönetaket satt till 2,5 miljoner pund, omkring 28 miljoner kronor, per 20-mannatrupp per säsong. Motsvarande siffra i League Two ligger på 1,5 miljoner pund, omkring 17 miljoner svenska kronor.