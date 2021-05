Efter 3645 dagar - City-målvakt gör oväntad comeback: "Trodde mina Premier League-dagar var räknade"

Manchester City har redan säkrat ligatiteln i England, men ställs under fredagskvällen mot Newcastle på bortaplan i Premier League. Då luftar tränaren Josep Guardiola till viss del sin spelartrupp och låter målvakten Scott Carson, 35, göra comeback i Premier League.

Den engelske målvakten blev under sommaren 2019 utlånad till Ciy från Derby County i två år, men har sedan dess inte fått spela en enda match fram till i kväll. Carson har i stället främst fått sitta på bänken och uttrycker nu sin glädje över att få spela igen, då kvällens match är hans första i Premier League på 3645 dagar.

- Jag är överlycklig över att få möjlighet att spela. Jag trodde mina Premier League-dagar var räknade, men jag hade inte gett upp. Nu får jag chansen, säger han enligt norska TV2 inför matchen och fortsäter:

- Jag är självklart överraskad, men jag har jobbat hårt för att vara redo om chansen skulle dyka upp. Nu är den här.

Tränaren Josep Guardiola:

- Han har hjälpt oss i bakgrunden och jag är glad över att låta honom spela. Alla, inte bara tränaren, ville att han skulle få spela, då han är en viktig del av spelartruppen och av omklädningsrummet.

Senast Carson stod i mål i en Premier League-match var i maj 2011, då han tillhörde West Bromwich. Då släppte han in tre mål mot just Newcastle (3-3) på St. James' Park. I sommar går både Carsons avtal med Manchester City och Derby ut. Tidigare har han bland annat en bakgrund med spel i Bursaspor, West Bromwich, Liverpool och Aston Villa.

