Efter beskedet - så hyllas Wenger: "Sorglig dag för Arsenal"

Arsenals franske manager Arsene Wenger meddelade i dag att han avslutar sitt uppdrag som huvudtränare i klubben efter säsongen. Det slog ner som en bomb och bidrog till flera reaktioner och hyllningar till honom i sociala medier.

Den tidigare Manchester United-spelaren Gary Neville skrev, "Arsene Wenger byggde det bästa laget jag spelat mot i engelsk fotboll. 1998-laget var fantastiskt. Den största komplimangen är att han spelade en fotboll som fick oss att förändra hur vi spelade mot dem. Han förjänar den bästa avtackningen under de kommande veckorna".

David Seaman, som gjorde flera säsongen under Wenger som förstemålvakt i klubben, skrev i sin tur på Twitter, "Sorglig dag för Arsenal med Arsene som lämnar. Kan vi nu ge honom en avtackning han förtjänar?!! #rememberthetrophies".

Wenger is a legend. End of. Also Aguero FINALLY being in team of the year makes me smile even as a united fan — Danny Simpson (@dannysimpson) April 20, 2018

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football .The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks. — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2018

It’s been a privilege pic.twitter.com/w47b4jFZpz — Stuart MacFarlane (@Stuart_PhotoAFC) April 20, 2018

Arsene Wenger was a great Manager & fine role model on and off the pitch for decades. Never one to follow the herd & court populist ideas his legacy will endure. #Arsenal pic.twitter.com/dsD7HyZeYx

— Charlie Flanagan (@CharlieFlanagan) April 20, 2018





22 years in charge, 10 trophies, that Invincibles season. Arsene Wenger’s legend in English football is absolutely assured. What he’s achieved over two decades is phenomenal and I hope he gets the incredible send off that he deserves 👏🏽👏🏽 #Arsenal — Jules Breach (@julesbreach) 20 april 2018

7 - Arsene Wenger has won the FA Cup seven times, more than any other manager in history. King. pic.twitter.com/yziojNGbFZ — OptaJoe (@OptaJoe) 20 april 2018

Arsene Wenger, the man who gave us two doubles, the Invincibles, winning the league at WHL, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires. This is 100 per cent the right decision for him and for Arsenal, but it still leaves me feeling a bit numb. Thank you Arsene. pic.twitter.com/CI2XuFc7pf — Charles Watts (@charles_watts) 20 april 2018

Klopp on Wenger: "I heard it when I came in this morning. I'm surprised but it's his decision. I respect that. He's had a fantastic career." — James Pearce (@JamesPearceEcho) 20 april 2018

Sad day for @Arsenal with Arsene leaving, can we now give him the send off/respect he deserves?!! #rememberthetrophies — David Seaman (@thedavidseaman) 20 april 2018

823 - Arsene Wenger has managed more Premier League games than any other manager (823) and only Sir Alex Ferguson has won more games (528) than Wenger (473). Longevity. pic.twitter.com/ktdsaZPb1y — OptaJoe (@OptaJoe) 20 april 2018

Arsene Wenger resigning at the end of the season😳!! I didn’t see that coming. Arsene has been transcendent for @Arsenal and for the English game. He is a great person and great manager who has achieved great things. @PSG_English next! Good luck boss 👍🏽#forevergreat — Jay bothroyd (@jaybothroyd) 20 april 2018

📷 A salute to a legend of the @premierleague.



Thanks for some memorable matches down the years...#WBA pic.twitter.com/2UmGNBILPI — West Bromwich Albion (@WBA) 20 april 2018

Respect Mister Wenger ! pic.twitter.com/RrE3qtkYcz — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 april 2018