Efter Bielsas debutseger i Leeds: "Var en chock"

Leeds nye tränare Marcelo "El Loco" Bielsa ledde i går Leeds till seger i premiären mot Stoke med 3-1 i Championship. Svenske mittbacken Pontus Jansson satt på bänken i hela matchen, men fick fira med sina lagkamrater efteråt. Stoke, som i fjol ramlade ur Premier League, blev chockat av nivån i den engelska andraligan.

- Det var inte ens nära standarden som vi förväntade oss och det kom verkligen som en chock för några av våra spelare, säger Stokes tränare Gary Rowett till den engelska tidningen Yorskshire Evening Post.

- Du kunde se hur Leeds kontrollerade bollen, rörelsemönstret i anfallaren var lite snabbare och mer varierat än under förra säsongen. Han (Bielsa) är en väldigt erfaren tränare, så du kunde även förvänta dig nyanser av det även i första matchen, fortsätter han.

Bielsa var också nöjd med sina spelare, men såg även möjligheter till förbättring till nästa ligamatch mot Derby County på lördag på bortaplan.

- Våra spelare var väldigt ambitiösa. De stod för en väldigt bra fysisk insats. Vi hade en ambition och hoppades på att vinna. Mitt lag tog risker när de hade bollen, men kommer att växa och bli bättre. I slutet av matchen, så försökte vi länka samman försvar- och anfallsspel längs marken. Vi förflyttade däremot inte bollen så bra som vi ville under vissa stunder och vi fick inte tillbaka bollen från motståndet. Det måste vi korrigera, säger han till tidningen.

Efteråt fick däremot inte matchen i sig mest rampljus på sig i sociala medier, i stället Bielsas "efter matchen-intervju" med Sky Sports. Han behövde nämligen en tolk för att svara på journalistens frågor och gav enbart korta svar.

Se intervjun efter matchen med Bielsa i tweeten nedan.

Highlights from one of the greatest post-match interviews in football history. #Bielsa pic.twitter.com/xUxAyMiYop