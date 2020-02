Efter Chelseas tunga CL-förlust - Alonso räddade poäng i slutminuterna

Tidigare i veckan föll Chelsea med 3-0 mot Bayern München efter att Marcos Alonso fick rött kort. Under lördagens match mot Bournemouth fick spanjoren revansch när han räddade en poäng i slutminuterna.

Chelseas första match av två mot Bayern München blev inte riktigt vad de hade tänkt sig. 3-0-förlust samtidigt som försvararen Marcos Alonso fick rött kort och är därmed avstängd i returen i Tyskland. Men under lördagen fick han revansch i ligan mot Bournemouth.

Med drygt en kvart av den första halvleken hoppade Marcos Alonso högst på ett inlägg från höger och nickade in ledningsmålet. Men Bournemouths Jefferson Lerma kvitterade i andra halvlek på hörna, även han via nick. Bournemouth skulle även ta ledningen i den 57:e minuten när Joshua King enkelt kunde rullade in ledningsmålet.

Chelsea såg länge ut att gå mot förlust men Marcos Alonso hade mer inom sig. På Pedros skott stod han redo på returen och kunde nicka in 2-2 och rädda en poäng för sitt Chelsea. En revansch efter spanjorens nederlag mot Bayern München tidigare i veckan.

I och med resultat placerar sig Chelsea kvar på en fjärdeplats i ligan på 45 poäng samtidigt som Bournemouth placerar sig precis ovanför nedflyttningsplatserna på 27 poäng