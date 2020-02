Efter CL-avstängningen – City tog komfortabel seger

Manchester City spelade under onsdagen sin första match sedan de straffades av Uefa. Hur det gick? Det slutade med en komfortabel 2-0-seger över West Ham.

I fredags meddelade Uefa att deras utredande organ stoppar Manchester City från deltagande i alla deras turneringar i två år, 2020/21 och 2021/22. Utöver att inte få medverka i Uefas turneringar de två kommande åren straffades även klubben med 30 miljoner euro i böter – motsvarande 300 miljoner kronor. Detta då City har brutit mot Financial Fair Play-reglerna.

Under onsdagen spelade Manchester-klubben sin första match sedan Uefa kom med beslutet när West Ham gästade Etihad Stadium.

Hemmalaget tog ledningen efter halvtimmen spelad. Rodri kom upp fint på Kevin De Bruynes hörna och kunde nickskarva in 1-0. City var det klart bättre laget och kvarten in på den andra halvleken utökade De Bruyne ledningen till 2-0 när han tryckte in bollen från nära håll – ett mål som också blev matchens sista.

2-0-segern gör att City befäster sin andraplats i tabellen – men som bekant är de en bra bit efter Liverpool som är i topp, nämligen 22 poäng.