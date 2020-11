Efter drömstarten - Leicester vann enkelt mot Leeds

Under måndagskvällen stängde Leeds United och Leicester omgång sju på Elland Road. Leeds kom inför matchen från en imponerande 3-0-seger borta mot Aston Villa samtidigt som Leicester besegrade Arsenal.

Just Leicester skulle få en drömstart på matchen när Leeds mittback Robin Koch skulle spela hem bollen till målvakten, och Jamie Vardy utnyttjade sin speed och tog bollen - och assisterade Harvey Barnes som satt ledningsmålet.

Leicesters bra start skulle fortsätta. Youri Tielemans var framme på returen när Jamie Vardy tog skott och kunde slå in returen och ge Leicester ledningen med 2-0.

2-0 stod sig även till paus.

Bara tre minuter in i den andra halvleken så skulle Leeds reducera. Stuart Dallas slog in ett inlägg långt utanför straffområdet, men bollen gick förbi alla spelare i boxen och letade sig in vid den högra stolpen. Några minuter senare skulle Leeds vara nära att kvittera då Pablo Hernandez testade skott utanför straffområdet. Skottet var ytterst nära att gå in men träffade ribban.

I den 76:e minuten var det dags för Leicester att göra mål igen. Då blå kontrade snabbt och inbytte Cengiz Ünder chippade fram bollen kyligt till Jamie Vardy som kunde lägga in bollen i öppet mål för 3-1 Leicester.

Leicester skulle även hinna med 4-1 när James Maddison revs ner i straffområdet och Tielemans stegade upp. Straffen var stensäker och satte spiken i kistan. Matchen slutade 4-1.

Segern betyder att Leicester tar sig upp på 15 poäng i Premier League. Bara en poäng bakom serieledarna Liverpool, och en poäng före trean Tottenham. Härnäst möter Leicester Wolverhampton i ligan, på söndag 8 november, avspark 15.00.

Startelvor:

Leeds United: Meslier - Ayling, Cooper, Koch, Dallas - Klich - Costa, Shackleton, Hernandez, Harrison - Bamford

Leicester: Schmeichel - Fofana, Thomas, Fuchs - Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin - Praet, Barnes - Vardy