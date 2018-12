Efter fjärde nollan på kort tid - Pontus Jansson uttagen i veckans lag

Leeds tog sin femte raka seger i Championship i helgen, när laget slog Bolton med 1-0. Matchen var också den fjärde gången på de fem matcherna som Leeds höll nollan och efter matchen fick Pontus Jansson goda omdömen i lokaltidningen Yorkshire Evening Post.

”Den dominerande svensken hade flest bolltouch, passningar, nickar och rensningar av alla spelare på planen och verkar vara i sitt livs form” skrev tidningen om svenskens insats och gav Jansson 8/10 i betyg.

Nu har svensken även blivit uttagen i Whoscoreds veckans lag för helgens omgång. Mittbacken fick 8,1 av 10 i betyg och var med i elvan tillsammans med lagkamraten Pablo Hernández. Ytterbacken Andrew Hughes, Preston, blev utsedd till omgångens spelare med 8,6 i betyg.

Statistiksajten WhoScored.com räknar ut ett prestationsindex för samtliga spelare beroende på hur de lyckas med dribblingar, passningar, skott och ett hundratal andra parametrar.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship team of the week -- @pnefc full-back Andrew Hughes is our player of the week



