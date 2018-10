Under söndagen tog Leicester emot West Ham i Premier League. Efter matchen lyfte ägaren Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter från innerplanen på King Power Stadium, men kraschade sedan på parkeringen utanför arenan och fattade eld.

Det är fortfarande oklart vem eller vilka som befann sig i helikoptern, men enligt BBC var Srivaddhanaprabha ombord.

Efter den hemska olyckan så väljer nu Leicesters damlag att skjuta på matcher som skulle ha spelats under söndagen. A-laget, som spelar i andraligan, skulle ha mött Manchester United på Farley Way Stadium. Matchen skjuts nu upp, och det är oklart när den kommer att spelas.

Även damernas reservlag skjuter på matchen mot Derby County.

In light and in respect of the recent events at King Power Stadium our @FAWC_ fixture against @ManUtdWomen has been postponed. A newly arranged date will be communicated once confirmed.

Following last night's incident at King Power Stadium, today's fixture between #MUWomen and @LCWFC_official has been cancelled.



