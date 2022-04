Efter hemska ramsorna - Liverpool ber om respekt

Katastrofen på Hillsborough inträffade 1989, då 97 människor klämdes till döds på en överfull läktare i FA-cupsemin mellan Liverpool och Nottingham.

Under lördagens match mellan Liverpool och Manchester City hölls en tyst minut för att hedra de som föll offer under tragedin. Efter matchen kritiserades delar av City-publiken som ska ha avbrutit den tysta minuten med burop - något som klubben tagit avstånd från i efterhand.

Senare har Liverpool uppgett att supportrar fortsatt skandera ramsor kopplade till katastrofen, och under torsdagen uttalar de sig i ett pressmeddelande:

"Liverpool FC är ledsna över den senaste tidens ökning av vidriga ramsor om Hillsborough-katastrofen.Vi vet vilken inverkan dessa avskyvärda uttalanden har på familjerna till de 97, alla som överlevde och alla som är associerade med denna klubb".

Vidare menar klubben att de gör allt i sin makt för att få stopp på beteendet, genom samarbete med "relevanta myndigheter", och om så behövs, genom lagens hjälp.

Liverpool FC is saddened by the recent rise in vile chants about the Hillsborough disaster.