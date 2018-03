Efter kaosmatchen: West Ham stänger av supportrar på livstid

Det var vid underläge hemma mot Burnley som det rann över för delar av West Hams publik. Flera personer tog sig in på planen under olika tillfällen under matchen. Lagkapten Mark Noble och James Collins fick agera funktionärer och hjälpa till att brotta ner personerna på innerplan och leda dem av gräset. Enligt ESPN var det även en supporter som drog loss hörnflaggan, tog sig in till mittcirkeln och satte den i marken.

Fem personer som sprang in på planen har nu stängts av på livstid av West Ham, det skriver klubben på sin hemsida. Dessutom har ”ett antal” personer också stängts av på livstid för att ha kastat mynt och andra föremål mot klubbens ägare och styrelse som befann sig på arenan.

”Vi har nolltolerans mot alla former av våld som utsätter andra människors hälsa för fara och vi är fast beslutna om att försäkra alla åskådare om en säker miljö”, skriver klubben i ett uttalande.