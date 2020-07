Efter krisrubrikerna - Wigan gjorde sju mål på en halvlek

Wigan Athletic har inte haft en rolig säsong i Championship. Det engelska laget, som så sent som under 2013 spelade i Premier League och samma år vann FA-cupen, är visserligen numera placerat i mitten av den engelska andraligan, men i början av juli kom också besked om att klubben befinner sig i ekonomisk kris och att klubben, som första professionella klubb i England enligt The Guardian, är satt under finansiell administration.

Detta delvis som en följd av coronavirusets påverkan på ekonomin i samhället, men även som en följd av långvariga problem i klubben. Klubben söker nu en ny ägare.

I och med att Wigan nu är under finansiell administration har klubben också automatiskt fått ett poängavdrag på tolv poäng, något klubben dock överklagat, även om det i dagsläget gäller. Om Wigan därmed skulle hamna under nedflyttningsstrecket i år, så gäller poängavdraget nästa säsong i League One, medan poängavdraget gäller för den här säsongen vid en placering över nedflyttingsstrecket.

Men under tisdagskvällen fick i varje fall klubbens supportrar något att glädjas åt.

Wigan körde i första halvan av hemmamötet med Hull över motståndet fullständigt. Kieffer Moore och Kieran Dowell stod bland annat för två mål var till hela 7-0 i halvtid.

I andra halvan av matchen fortsatte även målkalaset, då Dowell, med sitt tredje mål för kvällen, i 65:e minuten ordnade 8-0. Det blev också slutresultatet.

Wigan har därmed nu, utan poängavdraget på tolv poäng, 57 poäng och med poängavdraget 45 poäng. Med det poängavdraget har laget lika många poäng som just Hull på 22:a-plats i andraligan. Däremot har Wigan bättre målskillnad.