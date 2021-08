Efter målet - Gyökeres i "omgångens elva" i The Championship

Efter att ha varit utlånad till Coventry City under våren gjorde Viktor Gyökeres tidigare i sommar övergången från Brighton permanent. I går blev svensken dessutom målskytt när Coventry vände och vann ligapremiären hemma mot Nottingham Forest.

Nu står det klart att Gyökeres är uttagen i "omgångens elva" i The Championship efter premiärmålet, som den enda Coventry-spelare som tar sig in i elvan.

Efter premiärmålet sade Gyökeres så här till Fotbollskanalen:

- Det var riktigt skönt (att få göra mål). Det satt långt inne, men det gjorde det nog ännu skönare efteråt. Vi krigade på hela vägen och därför fick vi utdelning. Det var viktigt.

Läs hela intervjun med Gyökeres här.

Nästa match för Gyökeres Coventry spelas hemma mot Northampton Town i ligacupen, sedan ställs man mot Barnsley borta i omgång två av The Championship.

Your #SkyBetChampionship team of the opening weekend! 👏



Powered by @WhoScored ratings... 🔋 #EFL pic.twitter.com/RB14VKzFl6