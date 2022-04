Efter målet - Pontus Jansson hyllas

Jansson frälste sitt Brentford på stopptid i lördagens möte med Watford. Brentford såg ut att gå mot ett kryss, men i 95:e minuten kunde svensken nicka in Christian Eriksens frispark. Matchen slutade 2-1 till Brentford som åkt hem med full pott i tre raka matcher.

Målet var det andra för Jansson i ligan - i Championship gjorde han inte ett enda.

Nu hyllas svensken av före detta PL-spelaren, och numera BBC Sport-profilen Garth Crooks. 31-åringen finns nämligen med i Crooks "omgångens elva".

Brentfords Premier League-resa har varit en bergochdalbana. Efter en strålande start med vinst mot Arsenal har laget hållit sig på den nedre delen av tabellen.

Men nu verkar Pontus Janssons lag tagit sig samman, och efter att ha slagit Chelsea med hela 4-1 har självförtroendet väckts.

Crooks drar parallellen till Watford som han menar har tappat hela sitt självförtroende, och att spelare som verkat lovande har "blivit en skugga av sitt forna jag". Tvärtom är läget för Brentford, menar han.

Garth Crooks' Team of the Week is in! #BBCFootball