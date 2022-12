Efter mardrömsskadan – Miedema missar VM

Arsenal tog under förra veckan emot Lyon i Champions League. En match som den engelska storklubben förlorade. Och inte nog med det blev Vivianne Miedema utburen på bår efter att ha skadat sitt vänstra ben strax innan halvtidsvilan.

Nu kommer beskedet. Den nederländska anfallaren har dragit sitt korsband.

”Det var ett sådant tillfälle där jag visste direkt. Det är så många tankar som gick genom huvudet: Jag kommer inte att kunna hjälpa mitt lag mer den här säsongen. Inget VM, operation och rehab under en väldigt lång tid. Jag kommer inte att säga att jag kommer att komma tillbaka starkare eller att jag ser framemot att spendera de nästkommande månaderna på gymmet. Det kommer att vara tufft med flera tuffa dagar”, skriver hon bland annat på sina sociala medier.

Arsenal meddelar att Miedema kommer att operera sig under de kommande dagarna och att man ännu inte kan ge en exakt tidsram på när nederländskan är tillbaka.

💔🤕🩼



Gutted to share I’ve ruptured my ACL.



-



PS. I can’t wait to boss around @bmeado9 this time, at least we’ve still got two decent ACL’s between us 🩼😅 pic.twitter.com/E52GAQP1GI