Efter öppningen - Silva uppges ha bestämt sig

Manchester Citys tongivande mittfältare David Silva, 34, anslöt sommaren 2010 från Valencia och har därmed varit med på hela lagets resa till toppskiktet av europeisk fotboll. Men sedan tidigare har han dock gått ut med att det här är hans sista säsong med klubben, då hans kontrakt löper ut den 30 juni.

- Det här blir min sista säsong. Tio år räcker, det är perfekt för mig, sa spanjoren i slutet av juni i fjol enligt Sky Sports.

Det har därmed lett till oro och viss ovisshet om mittfältaren kommer att stanna till säsongens slut i år, nu när den förlängs över den sista juni med anledning av det uppehåll som just nu råder till följd av coronakrisens utbrott. Premier Leagues ligaorganisation har som mål att återuppta säsongen igen den 12 juni, vilket även den brittiska regeringen har öppnat för, men just nu råder det stopp i landet för all professionell idrott till den 1 juni.

Den engelska tidningen The Times rapporterar dock nu att Silva ska ha bestämt sig för att stanna till säsongens slut, då Premier Leagues ligaorganisation på torsdagseftermiddagen gav besked om att spelare med utgående kontrakt kan få förlängt kontrakt över den här säsongen, om båda parter är överens om det, vilket alltså nu enligt tidningen är fallet med Silva och Manchester City.

Silva är den här säsongen noterad för tre mål och åtta assist på 28 matcher. Spanjoren har bland annat uppgetts vara aktuell för en flytt tillbaka till hemlandet Spanien, men även till MLS efter den här säsongen.