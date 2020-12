Efter otäcka skadan - Jimenez har blivit utskriven från sjukhuset efter tio dagar

I Wolverhamptons match mot Arsenal den 29 november skallade Wolves-anfallaren Raul Jimenez ihop med Arsenal-backen David Luiz. Jimenez låg kvar länge och stilla på planen för att få läkarvård och till slut bars han ut på bår med syrgas. David Luiz fortsatte spela, men byttes sedan ut i halvtid.

Dagen efter meddelade Wolverhampton på sin hemsida att Jimenez genomgått en skalloperation.

"Efter operation igår kväll, som Raul genomförde på sjukhus i London, mår han under omständigheterna bra. Han har sedan dess träffat sin partner Daniela och vilar nu. Han kommer att förbli under observation i några dagar med han återhämtar sig", skrev klubben på sin hemsida.

Sedan dess har Jimenez vårdats på sjukhus fram till idag, tisdag, då Wolves gick ut med de glada nyheterna att 29-åringen blivit utskriven från sjukhus efter tio dagar.

”Raul Jimenez har skrivits ut från sjukhus och vilar upp sig hemma med sin familj”, skriver Wolverhampton på Twitter under tisdagen.

När Jimenez är tillbaka i spel är oklart. Huvudskadan var så pass allvarlig så läkarna inte velat spekulera kring det.

Some good news from over the weekend...



Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG