Efter pappans död - Flaherty avslutar karriären: "Vill inte spela utan honom"

Gilly Flaherty blev i november den mesta WSL-spelaren genom tiderna med sina 176 matcher då hon passerade engelska legendaren Jill Scott.

31-åringens karriär tog fart med i Arsenal är hon gjorde 76 matcher. Mittbacken fortsatte sin fotbollskarriär i Chelsea och West Ham för att sedan inför säsongen landa i Liverpool. Det är även där hon nu avslutar sin karriär.

Innan jul gick hennes pappa bort, något som fått henne att tappa all lust och motivation.

- Det har inte varit enkelt men min pappas bortgång har lämnat mig hjärtekrossad. I 22 år har vi delat vår kärlek till fotbollen och jag vill inte fortsätta min karriär utan honom vid min sida, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Jag vet att det är rätt beslut att sluta nu och spendera tid med min familj. Jag vill tacka Liverpool fansen för att man har stöttat mig under tiden jag varit här.

2011 gjorde Flaherty det första WSL-målet genom tiderna, tagit fyra ligatitlar och vunnit FA Cupen sju gånger. Dessutom blev det nio landskamper med det engelska landslaget.

