Efter regeringens sanktioner - Premier League agerar och utesluter Abramovitj från klubben

Efter att den brittiska regeringen riktat hårda sanktioner mot Chelseas ägare Roman Abramovitj, på grund av den ryske oligarkens nära relation med Rysslands president Vladimir Putin, agerar nu Premier League också mot ryssen.

Under lördagen publicerade ligan ett uttalande på sin hemsida där man går ut med att Abramovitj blivit diskvalificerad från att agera som en direktör.

"Efter den brittiska regeringens sanktioner har Premier Leagues styrelse bestämt sig att diskvalificera Roman Abramovitj som direktör för Chelsea Football Club. Styrelsens beslut påverkar inte lagets möjlighet att träna och spela sina matcher, utan klubben kan fortfarande bedriva verksamhet efter det särskilda tillståndet klubben fått av den brittiska regeringen till och med 31 maj 2022", skriver Premier League i uttalandet.

Det särskilda tillståndet innebär att Chelsea får spela matcher och säsongskortsinnehavarna fortfarande får gå på lagets hemmamatcher. Men klubben får inte sälja matchbiljetter eller värva, sälja eller förlänga spelares kontrakt. Klubben får heller inte sälja klubbprodukter utan har tvingats stänga lagets butik i London.

Vad Premier Leagues beslut mot Abramovitj innebär rent konkret är att Abramovitj utesluts från Chelseas styrelse, där han tidigare suttit trots sanktionerna mot honom. I nuläget har Abramovitj därmed ingen position inom klubben mer än att han står som ägare.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.