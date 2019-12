Efter Rüdigers vittnesmål - Tottenham ska utreda misstänkt rasism

I Chelseas 2-0-seger mot Tottenham under söndagen vittnade Antonio Rüdiger för sin lagkapten Cesar Azpilicueta att han blev utsatt för rasism efter att Heung-Min Son fått rött kort.

- ”Tony” kom till mig och sa att han hörde rasistiska ramsor mot honom, så jag sa till domaren. Vi är väldigt oroade och medvetna om det här beteendet. Vi alla tillsammans måste få det att sluta, sa kaptenen enligt BBC

Nu ska Tottenham, som var arrangerade klubb, gå till botten med vad som hände. På sin hemsida skriver ”Spurts” att man ska utreda den misstänka rasismen från läktarplats.

”Vi ska nu genomföra en grundlig utredning som kommer att inkludera kontakt med Chelsea och deras spelares observationer. All form av rasism är helt oacceptabel och kommer inte tolereras på vår arena. Vi tar sådana anklagelser på extremt stort allvar och ska vidta starkast möjliga åtgärder mot dem som har funnits bete sig på ett sådant sätt”, skriver Tottenham på sin hemsida.

Following an alleged incident of racism at today's fixture against Chelsea, the Club has issued the following statement.