Efter ryggproblemen - Lindelöf testas sent

Victor Lindelöf har haft problem med ryggen under en tid. Under landslagsuppehållet spelade han 90 minuter i Sveriges 2-1-seger mot Kroatien, men under 4-2-förlusten mot Frankrike tvingades han kliva av efter 66 minuter - med just ryggproblem.

Under lördagen väntar match i Premier League för Manchester United, och svenskens medverkan är osäker. Inför matchen meddelade tränare Ole Gunnar Solskjær att de kommer få vänta in i det sista för att se om Lindelöf kan spela.

- Vi måste kolla med Victor eftersom hans rygg inte är jättebra. Han hade det (problem med ryggen) förra säsongen, och jag tror det har att göra med när det blir tajt matchande. När han får några dagar mer återhämtning borde han vara okej, säger Solskjær.

Enligt uppgifter från ESPN har Uniteds oro gällande Lindelöfs ryggproblem växt, och Solskjær kommer nu vara extra försiktig med hur han belastar svensken i ett spelschema som kommer att bli ännu värre under vintern.