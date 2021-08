Efter ryktena - Kane var utanför Tottenhams trupp mot City

Harry Kane har varit en ryktenas man i sommar. Tottenhams storstjärna, tillika lagkapten, har sagts vilja lämna klubben och Manchester City har varit intresserat av att värva honom. Tidigare i sommar ska City enligt engelska medier även fått ett bud förkastat på Kane.

När Tottenham och Manchester City sedan möttes i ligapremiären under söndagen troddes sagan ta en ny vändning. När Tottenham presenterade sin trupp inför matchen var Harry Kane helt utanför, och kom således inte till spel.

Men enligt The Athletic-journalisten David Ornstein ska det vara på grund av att han inte är i matchform, då han anslutit till försäsongen sent. Kane dök först inte upp på Tottenhams träning, då han förväntades göra det, utan anslöt i stället senare under försäsongen.

Huruvida det blir en flytt för Kane i sommar återstår att se. Men under söndagsförmiddagen gick den engelska tidningen The Times ut med att det ser troligt ut att han stannar i Tottenham trots allt.