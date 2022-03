Efter sanktionerna - Chelseas supporteraffär stänger på obestämd tid

Under torsdagen gav den brittiska regeringen besked om att sanktioner införs mot Chelseas ägare Roman Abramovitj. Dessa sanktioner, som bland annat innebär att Chelsea inte får köpa eller sälja spelare, kan slå hårt mot Londonklubben.

Dessutom får klubben inte sälja några matchbiljetter till kommande matcher, utan endast de med säsongkort kommer in. Chelsea får heller inte sälja supportervaror - och under torsdagen har klubbens merchandise-affär stängt på obestämd tid. Detta skriver AP-journalisten Rob Harris på sin twitter.

"Till följd av det senaste beskedet från regeringen kommer denna affär hållas stängd tills vidare", står det på en lapp på dörren till affären.

Bilden nedan visar tydligt hur sanktionerna satt sin prägel på klubben direkt.

UK sanctions now in place against Abramovich - Chelsea club shop ordered closed pic.twitter.com/2nJ1kKMHcI